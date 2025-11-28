В Уфе снова ищут застройщика квартала за Телецентром: на реновацию власти готовы выделить 93 млрд рублей

Уфимская администрация объявила о проведении новых торгов на право комплексного развития территории в Ленинском районе. Речь идет о реновации квартала в районе улиц Пушкина, Малой Ахтырской, Правой Белой, Стрелочной, Лесопильной, Гончарной, Чернышевского и Султанова.
Ключевым изменением стало увеличение минимального объема финансирования проекта на 37% — с 67,9 до 92,9 миллиарда рублей. При этом начальная цена права на заключение договора о КРТ незначительно снизилась — с 21,8 до 21,7 миллиона рублей.
Это уже вторая попытка мэрии найти инвестора для реновации территории площадью 37,9 гектара. Первые торги, объявленные в июне, не состоялись из-за отсутствия заявок. В этом месяце условия проекта были скорректированы: предельный срок реализации увеличен с 15 до 20 лет, а максимальный объем жилищного строительства — с 400 до 550 тысяч квадратных метров.
Среди новых требований к участникам:
— наличие не менее 139,5 миллиона рублей для гарантии освобождения земельных участков (ранее — 135,7 миллиона рублей).
— наличие 124 квадратных метров жилых помещений в Уфе для гарантии восполнения муниципального жилого фонда (ранее требовалось 187,5 «квадратов»).
Также будет оцениваться срок выполнения обязательств по освобождению участков и созданию инфраструктуры: школы на 2150 мест и детского сада на 400 мест.
Проект предусматривает снос 458 индивидуальных и трех многоквартирных домов в районе частной застройки у Телецентра.
