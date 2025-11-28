В Уфе снова ищут застройщика квартала за Телецентром: на реновацию власти готовы выделить 93 млрд рублей

Это уже вторая попытка мэрии найти инвестора для реновации территории площадью 37,9 гектара. Первые торги, объявленные в июне, не состоялись из-за отсутствия заявок. В этом месяце условия проекта были скорректированы: предельный срок реализации увеличен с 15 до 20 лет, а максимальный объем жилищного строительства — с 400 до 550 тысяч квадратных метров.