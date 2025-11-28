В России предложили распространить маркировку на детскую школьную мебель

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина предложила распространить маркировку на детскую школьную мебель и средства обучения.
«Мы вышли с предложением включить в маркировку средства обучения и детскую школьную мебель… Маркировка может стать действенным механизмом на рынке государственных закупок», — отметила Цицулина на ежегодной конференции «Будущее без фальсификата: госконтроль, аккредитация и маркировка как основа доверия к качеству и безопасности продукции».
Она отметила, что в этой категории практически отсутствует системный контроль качества, поэтому в школы могут попадать товары с нарушениями, не соответствующие стандартам безопасности и эргономики.
Маркировка, по мнению Цицулиной, позволит проверять происхождение товаров, подтверждать наличие обязательных сертификатов, исключать подмену продукции дешёвыми аналогами и защищать школы от недобросовестных поставщиков.
Система маркировки «Честный знак» внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства. На сегодня маркировкой охвачены уже 33 товарные группы, еще по нескольким проводятся эксперименты.