Губернатор Хоценко встретился с главой фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилёвой

Сегодня, 28 ноября, в Омске прошла рабочая встреча губернатора Омской области Виталия Хоценко и статс-секретаря — заместителя министра обороны РФ, председателя Госфонда «Защитники Отечества» Анны Цивилёвой. Стороны обсудили запуск филиала Центра высокотехнологичного протезирования и вопросы дальнейшего развития системы поддержки военнослужащих и ветеранов СВО.
Филиал ЦИТО в Омской области приступил к приему пациентов с сегодняшнего дня. Центр был создан в партнерстве с ЦИТО, ГК «Ростех» и Фондом «Защитники Отечества». Виталий Хоценко рассказал Анне Цивилёвой о том, что в регионе создается медико-социальный кластер для ветеранов и участников СВО. Помимо филиала ЦИТО, в него войдут современный госпиталь и операционный корпус КМХЦ. Обновленный госпиталь для ветеранов боевых действий на 140 мест, оснащенный самым современным оборудованием, был открыт этим летом. Операционный корпус КМХЦ на данный момент строится.
Анна Цивилёва поблагодарила губернатора за поддержку военнослужащих и внимание к семьям участников спецоперации. Стороны договорились продолжать совместную работу по развитию системы реабилитации и социального обеспечения защитников Отечества.