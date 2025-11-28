Губернатор Хоценко встретился с главой фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилёвой

Филиал ЦИТО в Омской области приступил к приему пациентов с сегодняшнего дня. Центр был создан в партнерстве с ЦИТО, ГК «Ростех» и Фондом «Защитники Отечества». Виталий Хоценко рассказал Анне Цивилёвой о том, что в регионе создается медико-социальный кластер для ветеранов и участников СВО. Помимо филиала ЦИТО, в него войдут современный госпиталь и операционный корпус КМХЦ. Обновленный госпиталь для ветеранов боевых действий на 140 мест, оснащенный самым современным оборудованием, был открыт этим летом. Операционный корпус КМХЦ на данный момент строится.