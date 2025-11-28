В Ростовской области утвердили критерии аренды земли при возведении соцобъектов

В Ростовской области приняли обновленную редакцию регионального закона, разрешающую предоставление участков в аренду без торгов при возведении соцобъектов, строений коммунально-бытового назначения, а также в случаях реализации крупных инвестпроектов.
Первоначальную версию закона приняли еще в 2015 году. Тогда он помог решить проблемы обманутых дольщиков. Теперь закон адаптировали под новые задачи. Обновленный документ сохраняет прежнюю концепцию, но открывает дополнительные возможности для привлечения инвестиций в строительство социально важных объектов.
Одно из ключевых новшеств — получение земли без торгов при строительстве или реконструкции социальных учреждений, объектов детского отдыха и оздоровления.
Также инвесторы могут получить землю без торгов при создании или обновлении туристической инфраструктуры. В подобных случаях претендовать на упрощенную аренду можно будет при вложениях не менее 200 млн рублей.
— Что касается корректировок, связанных с жилищным строительством, то они подтверждают ранее узаконенный принцип — масштабную застройку нельзя вести без развития социальной инфраструктуры. Инвестор должен построить школы, детские сады, поликлиники, чтобы получить землю без торгов, — отметил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.