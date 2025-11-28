Россиян предупредили о смертельной опасности икры

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В красной икре могут присутствовать смертельно опасные круглые черви — анизакиды, рассказали опрошенные специалисты в беседе с Пятым каналом.
По словам экспертов, они обитают в мышцах рыбы, ее внутренних органах и даже в икре. При попадании в организм человека они внедряются в стенки желудка и вызывают реакцию, похожую на отравление, и аллергию.
«Начиная от крапивницы и заканчивая тяжелыми аллергическими проявлениями. Во всех этих случаях надо обратиться ко врачу, и только он может поставить диагноз. Никакой самодиагностики, никакого самолечения в паразитологии быть не может. Это смертельно опасно», — подчеркнул паразитолог Евгений Морозов.
Специалисты настоятельно посоветовали избегать покупки икры на развес, на рынках или через объявления в интернете. Они отметили, что приобретать продукт стоит только в магазинах, отдавая предпочтение продукции проверенных производителей.