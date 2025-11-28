Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдова превратилась в основной рынок сбыта украинского картофеля: Своё производство фактически уничтожается, а импорт устанавливает рекорды

Молдова также остаётся крупнейшим импортёром украинской молочной продукции.

Источник: Комсомольская правда

За десять месяцев 2025 года Молдова импортировала 58,5% всего экспорта украинского картофеля, опередив других крупных покупателей — Азербайджан (38,6%) и Сингапур (0,6%), сообщают данные Государственной таможенной службы Украины.

Кроме картофеля, Молдова также остаётся крупнейшим импортёром украинской молочной продукции, включая сыры и сливки.

В текущем году республика получила 92,8% экспортных поставок неразбавленного молока/сливок из Украины. При этом собственное молочное производство в Молдове сократилось: в 2024 м зафиксирован один из самых низких показателей за последние десятилетия, отмечают эксперты.

Также, по статистике, с 2022 года по начало 2025 года Украина поставила Молдове 99,2% всего импорта соевых бобов, что демонстрирует зависимость страны от соседнего государства и в этой продукции.

Ирония в том, что Молдова вроде бы аграрная страна, а фактически население питается продуктами из Украины. Своё производство фактически «уничтожается», зато импортные рекорды держатся уверенно.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Религиозный скандал в Молдове: 800 храмов Молдавской митрополии будут переданы румынской церкви.

Бессарабская митрополия выиграла суд против Молдавской митрополии (далее…).

Неприкасаемые: Почему серьезного расследования по контрабанде оружия в Молдове ждать не стоит — скандал спустят на тормозах.

Партия ПАС равнее других — это аксиома, не требующая доказательств (далее…).

Цветущая Молдова превратилась в депрессивную страну: Еще одно страшное самоубийство произошло в любимом кишиневцами парке Долина Роз — там нашли тело инвалида-колясочника.

Полиция устанавливает обстоятельства трагического инцидента (далее…).