За десять месяцев 2025 года Молдова импортировала 58,5% всего экспорта украинского картофеля, опередив других крупных покупателей — Азербайджан (38,6%) и Сингапур (0,6%), сообщают данные Государственной таможенной службы Украины.
Кроме картофеля, Молдова также остаётся крупнейшим импортёром украинской молочной продукции, включая сыры и сливки.
В текущем году республика получила 92,8% экспортных поставок неразбавленного молока/сливок из Украины. При этом собственное молочное производство в Молдове сократилось: в 2024 м зафиксирован один из самых низких показателей за последние десятилетия, отмечают эксперты.
Также, по статистике, с 2022 года по начало 2025 года Украина поставила Молдове 99,2% всего импорта соевых бобов, что демонстрирует зависимость страны от соседнего государства и в этой продукции.
Ирония в том, что Молдова вроде бы аграрная страна, а фактически население питается продуктами из Украины. Своё производство фактически «уничтожается», зато импортные рекорды держатся уверенно.
