Путин подписал закон о повышенных налогах для букмекеров и тотализаторов

Сейчас букмекеры платят специальный налог на игорный бизнес, который устанавливают регионы в пределах ставок, предусмотренных Налоговым кодексом. Ставка налога за один пункт приема ставок букмекерской конторы или тотализатора может составлять от 10 тысяч до 14 тысяч рублей; за один процессинговый центр — от 50 тысяч до 250 тысяч; за один процессинговый центр интерактивных ставок: тотализатора — от 2,5 миллионов до 3 миллионов, букмекерской конторы — от 9,5 миллионов до 10 миллионов рублей.