Губернатор Хоценко принял участие в открытии омского филиала ЦИТО

Сегодня, 28 ноября, в Омске торжественно открылся филиал Центра инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО, входит в «Ростех»). Здесь будут проходить комплексную реабилитацию ветераны и участники СВО не только из Омской области, но из Тюменской, Томской и Курганской областей.
Вместе с главой региона Виталием Хоценко в торжественной церемонии приняли участие статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва, генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, министр энергетики Сергей Цивилёв и гендиректор ЦИТО Виктор Спектор.
«Важно, чтобы высокотехнологичное протезирование, реабилитация, занятия адаптивной физкультурой и спортом были доступны не только в столице, но и в регионах. Такие реабилитационные центры уже создаются, ведущие протезные предприятия открывают филиалы. Наша цель — вернуть человеку возможность жить полноценно там, где его дом, его семья и его будущее», — подчеркнула Анна Цивилёва.
Фото: Сергей Мельников.
Общий объем инвестиций в строительство центра, с учетом поддержки региона, превысил 400 млн рублей. Его возведение началось в 2024 году в партнерстве с ЦИТО, ГК «Ростех» и Фондом «Защитники Отечества». Пациентам здесь предоставляется полный цикл услуг — от диагностики и подготовки к протезированию до изготовления индивидуальных изделий, психологической помощи и реабилитации. В здании площадью 1,2 тысяч кв. метров разместились протезные мастерские, кабинеты врачей, тренажерные залы и помещения для адаптивной физкультуры.
«Открытие филиала ЦИТО означает, что высокотехнологичная помощь становится ближе. Здесь создана система, которая не просто возвращает людям возможность двигаться, но и позволяет им уверенно строить дальнейшую жизнь. Для жителей Сибири и Урала это принципиально новый уровень доступности реабилитации. Мы рассматриваем этот центр как важнейший элемент поддержки наших защитников и всех пациентов, которым требуется специализированное восстановление», — отметил Виталий Хоценко.
В омском филиале ЦИТО будет изготавливаться до 700 высокофункциональных протезов в год, включая спортивные модели. Для работы Центра ЦИТО подготовил специалистов по собственным образовательным программам: техников-протезистов и инструкторов ЛФК. Планируется, что в дальнейшем омская площадка станет базой для подготовки профильных кадров для Сибири и Дальнего Востока.