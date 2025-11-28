Российские ученые разрабатывают методы борьбы с онкологией с помощью ИИ

СИРИУС, 28 ноя — РИА Новости. Российские ученые с помощью методов искусственного интеллекта создают новые биологические молекулы, которые могут найти применение для борьбы с онкологическими заболеваниями, рассказал профессор Научного центра генетики и наук о жизни Научно-технологического университета «Сириус», профессор факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Головин.
Перспективные направления применения искусственного интеллекта в биомедицине и как методы ИИ могут быть эффективно применены в структурной биологии и молекулярном моделировании для решения сложных научных задач, обсудили участники сессии «Трансформационные достижения в области искусственного интеллекта: формирование будущего науки, исследований и образования» Конгресса молодых ученых.
Молекулы белков являются основой процессов жизнедеятельности в клетках организмов, и не случайно Нобелевская премия по химии в 2024 году была присуждена за разработку метода очень точного предсказания трехмерной структуры белков и за проектирование новых видов белков, отметил Головин.
Спроектированные белки, имеющие заранее заданные свойства, могут найти очень широкое применение, отметил он. И если с помощью белковой инженерии, основанной на методах ИИ, превратить молекулы антител в ферменты (так называемые абзимы), катализирующие биохимические реакции, то можно будет получать гораздо более эффективные молекулы, в том числе лекарственные.
По словам Головина, он с коллегами решил «переставить» в антитела рабочую область, так называемый активный сайт, из молекулы каспазы — фермента, отвечающего за апоптоз — генетически запрограммированную гибель клеток. Апоптоз не работает в раковых клетках, напомнил Головин.
«Поэтому если мы сумеем инициировать апоптоз с помощью наших специальных ферментов, то это один из вариантов, наверное — давайте не будем забегать вперед, — борьбы с онкозаболеваниями», — сказал ученый.
Головин рассказал, как его коллектив постепенно решает задачу создания новых белков, используя ИИ.
«Мы очень надеемся, что в достаточно скором времени сможем вас порадовать настоящими работающими абзимами», — добавил он.
Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, — ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости — информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых. Кроме того, информационным партнером V Конгресса молодых ученых выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.