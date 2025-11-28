Ростовчане могут устроиться на работу в Сочи профессиональными отдыхающими

Люксовый отель в Сочи предлагает вакансию эксперта по собственному самочувствию. Об этом сообщают наши коллеги из «КП- Кубань».
Руководство отеля решило пойти на эксперимент: нанять эксперта, который сможет беспристрастно оценить их медицинские программы и уровень обслуживания.
Сотруднику предстоит пройти полный чекап организма, тестировать одну из 12 авторских оздоровительных программ, оценивая эффект каждой процедуры, дегустировать персонально разработанное ЗОЖ-меню, исследовать свой физический и эмоциональный ресурс через тренировки и релаксационные сеансы.
При этом нужно вести журнал ощущений, в котором давать оценку всему — от компетентности специалистов до атмосферы.
Как стало известно корреспонденту, рассматривать кандидатов планируют с 30 ноября. Поскольку требований к месту проживания работодатель не предъявляет, то оставить заявку на сайте вполне могут и ростовчане.
