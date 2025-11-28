Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роскомнадзор вводит ограничения против WhatsApp из-за нарушений законодательства

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp в России из-за нарушения законодательства. Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, сообщили ТАСС в Роскомнадзоре.

Источник: Freepik

«WhatsApp продолжает нарушать российское законодательство. Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан. WhatsApp не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории России. В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp. Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено», — говорится в сообщении.

В случае дальнейшего невыполнения требований российского законодательства WhatsApp будет полностью заблокирован в России.

«Постепенная деградация звонков в WhatsApp была начата в августе, о чем Роскомнадзор сообщал в СМИ. Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров. Рекомендуем переходить на национальные сервисы. В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — говорится в сообщении.