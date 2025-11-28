Роскомнадзор вводит ограничения против WhatsApp из-за нарушений законодательства

«WhatsApp продолжает нарушать российское законодательство. Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан. WhatsApp не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории России. В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp. Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено», — говорится в сообщении.