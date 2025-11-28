Ричмонд
Мастера своего дела: подведены итоги конкурса «‎Лучший по профессии — 2025»

Специалисты, осваивающие рабочие профессии, сегодня очень востребованы в России.

Специалисты, осваивающие рабочие профессии, сегодня очень востребованы в России. И ежегодно они демонстрируют свое мастерство на Всероссийском конкурсе «‎Лучший по профессии». С этого года его проводят по национальному проекту «‎Кадры». Масштаб конкурса растет: количество номинаций выросло в разы, с 5 до 20, значительно вырос призовой фонд.

Рассказываем, как прошел конкурс в обновленном формате, и знакомимся с некоторыми победителями.

Борьба за миллион и праздник профориентации.

Отбор лучших мастеров проводят в два этапа: сначала на региональном уровне, а потом на федеральном. Победитель, доказавший, что он лучший в своем деле во всей стране, получает 1 млн рублей, а обладатели 2 и 3 мест — 500 и 300 тыс. рублей.

Финальные состязания проходят с размахом. Все желающие могут не только наблюдать за работой конкурсантов и болеть за них, но и знакомиться с востребованными профессиями. Все потому, что на площадках, где проводят состязания, параллельно идут фестивали профориентации, выставки техники и оборудования, мастер-классы. Кроме того, в дни соревнований организуют экскурсии на производства.

За счет этого, например, старшеклассники могут побольше узнать о специальности, по которой проводят конкурс в их регионе, и используемых в этой сфере современных технологиях. Это помогает подросткам определиться с будущей профессией. В свою очередь студенты колледжей, техникумов и вузов, которые уже ее выбрали, приходят на площадки познакомиться с опытными мастерами и учиться у них.

«[В 2025 году] было ‎проведено более 200 региональных этапов конкурса, — рассказывает глава Минтруда России Антон Котяков. — За звание “Лучший по профессии” боролись представители 79 субъектов Федерации из более чем тысячи компаний, победители более 70 отраслевых и корпоративных чемпионатов. А в профориентационных, деловых и праздничных мероприятиях приняли участие около 200 тыс. человек».

Среди каких специалистов выбирают лучших.

Полный перечень направлений конкурса есть на его сайте. Из 20 основных номинаций 15 будут постоянными в течение шести лет, включая 2025-й, а еще четыре — меняться ежегодно. Например, в этом сезоне провели соревнования среди специалистов по мехатронике и робототехнике, эксплуатации беспилотных систем, зоотехников и электромонтеров. В следующем году этот список станет иным.

Также предусмотрена особая номинация «‎Второй старт». В ней соревнуются те, кто переобучился и теперь успешно работает по новой востребованной специальности‎.

У конкурсантов проверяют знание теории и практические навыки. Так, машинисты экскаватора ковшом умело закрывали спичечный коробок и складывали мячи в коробку. Повара из предложенных им ингредиентов готовили вкусный и красивый обед из трех блюд: холодная закуска, суп и горячее. Механизаторы с ювелирной точностью водили трактор: проходили «‎‎змейку»‎ и «‎‎восьмерку»‎, демонстрировали параллельную парковку. Специалисты по мехатронике и робототехнике программировали промышленные контроллеры, выполняли задания с помощью руки-манипулятора.

Как ожидается, в 2026 году конкурс станет еще масштабнее. К основным 20 номинациям добавятся дополнительные. Соревнования по этим направлениям проведут по инициативе бизнеса. Так, Сибирская горно-металлургическая компания станет спонсором состязания среди газорезчиков, РЖД — среди машинистов грузовых и пассажирских составов, Ассоциация работодателей внеуличного транспорта — среди инспекторов транспортной безопасности, а Московская протезно-ортопедическая компания — среди техников-протезистов. Кроме того, в номинации «‎Второй старт» будут состязаться ветераны специальной военной операции.‎

Отметим, что выбор номинаций для конкурса напрямую связан с прогнозом кадровой потребности‎. А 70% специалистов, которые, согласно ему, потребуются стране в ближайшие годы, — представители как раз рабочих профессий, то есть люди со средним профессиональным образованием.

Бесконечная тяга к знаниям.

В номинации «Специалист по мехатронике и робототехнике» титул «‎Лучший по профессии» в этом году получил ‎Сергей Безусов из Волгоградской области. Он младший научный сотрудник в Волгоградском государственном техническом университете, а также ведущий инженер-конструктор на одном из старейших промышленных предприятий Поволжья. Там наш герой занимается разработкой систем автоматизации и управления объектами в энергетической и нефтегазовой сфере.

Увлекся электроникой Сергей еще в детстве. Его отец был электриком, и познакомил сына с азами, поддерживал его увлечение конструированием. Позже молодой человек занялся программированием микроконтроллеров.

В прошлом Сергей уже участвовал в региональных состязаниях по профмастерству. Но на ‎конкурсе «‎Лучший по профессии»‎ он впервые выступил на федеральном уровне. По словам мужчины, опытному специалисту конкурсные задания могли показаться хорошо знакомыми, но при ограниченном времени выполнять их было сложнее и интереснее.

Кроме того, во время соревнований Сергею было приятно познакомиться и обменяться опытом с коллегами из других регионов. Он уверен: постоянно учиться и развиваться в деле, которое тебе по душе, — залог того, что работа всегда будет в удовольствие.

«‎Секрет успеха — опыт, знания и желание выложиться на полную, — уверен Сергей. — Во время выполнения заданий нужно показать все, что можешь. А после этого можно общаться с уникальными специалистами из твоей сферы и получать удовольствие от участия в таком мероприятии. Атмосфера конкурса — это то, что запомнилось мне больше всего. Большая благодарность Томску, участникам и всем причастным за душевный вайб. Было очень здорово!»‎

Семейное дело.

В номинации «‎Швея» победительницей в этом году стала Надежда Степанова из ‎Нижегородской области. Общий трудовой стаж нашей героини — около двух десятилетий. И вот уже 12 лет она работает в компании «‎Бриг», которая выпускает спецодежду.

Любовь к шитью у Надежды в крови. Ее дедушка был портным и чинил одежду, мама тоже шила на заказ. Когда Надежда была маленькой, она часто завороженно наблюдала за работой взрослых. Когда из разрозненных лоскутов ткани получались костюмы и платья, это казалось волшебством.

Свою профессию наша героиня освоила в 18 ‎лет и с тех пор остается верна ей. Шьет не только на работе, но и в свободное время — в качестве хобби создает развивающие книжки из ткани для детей, аксессуары для детских праздников, вещи для дома.

В конкурсе профессионального мастерства Надежда участвовала впервые. Задания на региональном этапе, основанные на повседневных задачах, показались относительно простыми. А вот федеральный этап, где предстояло бороться с 19 лучшими швеями из других регионов страны, стал настоящим вызовом. Но Надежда была настроена только на победу и справилась с волнением.

Гордость столицы.

Егор Калюжный из Москвы победил в этом году в конкурсе «‎Лучший по профессии»‎ в номинации «‎Монтажник радиоэлектронной аппаратуры».‎ Он работает по специальности в Научно-производственном объединении «Алмаз» имени академика Расплетина. Это предприятие, где создают зенитные ракетные комплексы и системы противовоздушной обороны.

Трудовой стаж Егора — 11 лет. Сейчас он трудится в сборочно-монтажном цехе ячеек.‎ За прошедшие годы нашему герою доводилось осваивать и внедрять технологии сборки в том числе на автоматическом оборудовании. Он работал с современными поверхностно-монтируемыми интегральными микросхемами типа BGA (англ. Ball grid array — матрица из шариков), контролировал их производство на рентген-установке.

А еще Егор — наставник для начинающих специалистов. Кого-то из подопечных он обучает необходимым навыкам с нуля, другим же помогает повысить квалификацию. Среди учеников — как новые сотрудники «‎Алмаза», так и студенты колледжей, которые приходят на предприятие на практику.‎

Соревнования по профмастерству для Егора не в новинку. Он семь раз одерживал победу на заводских подобных состязаниях, а в 2023 году стал призером регионального конкурса ‎. Этот опыт научил справляться со стрессом, правильно распределять время и не терять уверенность в себе.

В этом году на конкурс «Лучший по профессии‎» нашего героя как одного из ведущих специалистов заявило предприятие-работодатель.‎ Однако ему и самому было очень интересно попробовать свои силы.

По словам Егора, хотя он давно в профессии, для участия все равно требовалась долгая и серьезная подготовка. Но это было дополнительным стимулом улучшить свои навыки. И даже после победы наш герой уверен — еще есть к чему стремиться.

«Системная подготовка и внимание к деталям — мой главный секрет успеха, — делится наш герой. — Перед соревнованиями важно трезво оценить свои навыки, подтянуть слабые места и максимально погрузиться в задания прошлых лет. Я всегда стремлюсь не просто выполнять задачи, а понимать их глубину и логику. И самое главное — не бояться. Нужно относиться к конкурсу не как к экзамену, а как к возможности показать себя, получить ценный опыт и выйти на новый профессиональный уровень».

Больше всего Егору запомнились атмосфера соревновательности и высокий уровень участников.

«Каждый этап требовал максимальной концентрации, и именно это ощущение профессионального вызова делало конкурс особенным. Было приятно видеть, как соперники стремились показать лучшее, чему они научились в своей работе».

Приятный финал.

Победители и участники конкурса «‎Лучший по профессии» стали лицом ‎‎нацпроекта «‎Кадры». Фотографии призеров конкурса размещены на билбордах в 29 российских городах.‎ Награды победителям и призерам вручат в Большом зале Государственного Кремлевского дворца в столице 2 декабря. А на следующий день, 3 декабря, на ВДНХ стартует Всероссийский кадровый форум. Центральное место в выставочной зоне там займет «‎Аллея победителей» со снимками лауреатов конкурса.

Гостей форума ждут более 30 мастер-классов и 10 интерактивных зон с тренажерами. Например, посетители освоят азы профессии машиниста, разберутся в особенностях профессии агронома, с помощью технологий виртуальной реальности узнают больше о разных специальностях.

Напомним, что конкурс «‎Лучший по профессии» призван популяризировать рабочие профессии и повысить престиж человека труда.

