Мастера своего дела: подведены итоги конкурса «‎Лучший по профессии — 2025»

«‎Секрет успеха — опыт, знания и желание выложиться на полную, — уверен Сергей. — Во время выполнения заданий нужно показать все, что можешь. А после этого можно общаться с уникальными специалистами из твоей сферы и получать удовольствие от участия в таком мероприятии. Атмосфера конкурса — это то, что запомнилось мне больше всего. Большая благодарность Томску, участникам и всем причастным за душевный вайб. Было очень здорово!»‎