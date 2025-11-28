Мастера своего дела: подведены итоги конкурса «‎Лучший по профессии — 2025»

Специалисты, осваивающие рабочие профессии, сегодня очень востребованы в России. И ежегодно они демонстрируют свое мастерство на Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии». С этого года его проводят по национальному проекту «Кадры». Масштаб конкурса растет: количество номинаций выросло в разы, с 5 до 20, значительно вырос призовой фонд.
Рассказываем, как прошел конкурс в обновленном формате, и знакомимся с некоторыми победителями.
Борьба за миллион и праздник профориентации.
Отбор лучших мастеров проводят в два этапа: сначала на региональном уровне, а потом на федеральном. Победитель, доказавший, что он лучший в своем деле во всей стране, получает 1 млн рублей, а обладатели 2 и 3 мест — 500 и 300 тыс. рублей.
Финальные состязания проходят с размахом. Все желающие могут не только наблюдать за работой конкурсантов и болеть за них, но и знакомиться с востребованными профессиями. Все потому, что на площадках, где проводят состязания, параллельно идут фестивали профориентации, выставки техники и оборудования, мастер-классы. Кроме того, в дни соревнований организуют экскурсии на производства.
За счет этого, например, старшеклассники могут побольше узнать о специальности, по которой проводят конкурс в их регионе, и используемых в этой сфере современных технологиях. Это помогает подросткам определиться с будущей профессией. В свою очередь студенты колледжей, техникумов и вузов, которые уже ее выбрали, приходят на площадки познакомиться с опытными мастерами и учиться у них.
«[В 2025 году] было проведено более 200 региональных этапов конкурса, — рассказывает глава Минтруда России Антон Котяков. — За звание “Лучший по профессии” боролись представители 79 субъектов Федерации из более чем тысячи компаний, победители более 70 отраслевых и корпоративных чемпионатов. А в профориентационных, деловых и праздничных мероприятиях приняли участие около 200 тыс. человек».
Среди каких специалистов выбирают лучших.
Полный перечень направлений конкурса есть на его сайте. Из 20 основных номинаций 15 будут постоянными в течение шести лет, включая 2025-й, а еще четыре — меняться ежегодно. Например, в этом сезоне провели соревнования среди специалистов по мехатронике и робототехнике, эксплуатации беспилотных систем, зоотехников и электромонтеров. В следующем году этот список станет иным.
Также предусмотрена особая номинация «Второй старт». В ней соревнуются те, кто переобучился и теперь успешно работает по новой востребованной специальности.
У конкурсантов проверяют знание теории и практические навыки. Так, машинисты экскаватора ковшом умело закрывали спичечный коробок и складывали мячи в коробку. Повара из предложенных им ингредиентов готовили вкусный и красивый обед из трех блюд: холодная закуска, суп и горячее. Механизаторы с ювелирной точностью водили трактор: проходили «змейку» и «восьмерку», демонстрировали параллельную парковку. Специалисты по мехатронике и робототехнике программировали промышленные контроллеры, выполняли задания с помощью руки-манипулятора.
Как ожидается, в 2026 году конкурс станет еще масштабнее. К основным 20 номинациям добавятся дополнительные. Соревнования по этим направлениям проведут по инициативе бизнеса. Так, Сибирская горно-металлургическая компания станет спонсором состязания среди газорезчиков, РЖД — среди машинистов грузовых и пассажирских составов, Ассоциация работодателей внеуличного транспорта — среди инспекторов транспортной безопасности, а Московская протезно-ортопедическая компания — среди техников-протезистов. Кроме того, в номинации «Второй старт» будут состязаться ветераны специальной военной операции.
Отметим, что выбор номинаций для конкурса напрямую связан с прогнозом кадровой потребности. А 70% специалистов, которые, согласно ему, потребуются стране в ближайшие годы, — представители как раз рабочих профессий, то есть люди со средним профессиональным образованием.
Бесконечная тяга к знаниям.
В номинации «Специалист по мехатронике и робототехнике» титул «Лучший по профессии» в этом году получил Сергей Безусов из Волгоградской области. Он младший научный сотрудник в Волгоградском государственном техническом университете, а также ведущий инженер-конструктор на одном из старейших промышленных предприятий Поволжья. Там наш герой занимается разработкой систем автоматизации и управления объектами в энергетической и нефтегазовой сфере.
Увлекся электроникой Сергей еще в детстве. Его отец был электриком, и познакомил сына с азами, поддерживал его увлечение конструированием. Позже молодой человек занялся программированием микроконтроллеров.
В прошлом Сергей уже участвовал в региональных состязаниях по профмастерству. Но на конкурсе «Лучший по профессии» он впервые выступил на федеральном уровне. По словам мужчины, опытному специалисту конкурсные задания могли показаться хорошо знакомыми, но при ограниченном времени выполнять их было сложнее и интереснее.
Кроме того, во время соревнований Сергею было приятно познакомиться и обменяться опытом с коллегами из других регионов. Он уверен: постоянно учиться и развиваться в деле, которое тебе по душе, — залог того, что работа всегда будет в удовольствие.
«Секрет успеха — опыт, знания и желание выложиться на полную, — уверен Сергей. — Во время выполнения заданий нужно показать все, что можешь. А после этого можно общаться с уникальными специалистами из твоей сферы и получать удовольствие от участия в таком мероприятии. Атмосфера конкурса — это то, что запомнилось мне больше всего. Большая благодарность Томску, участникам и всем причастным за душевный вайб. Было очень здорово!»
Семейное дело.
В номинации «Швея» победительницей в этом году стала Надежда Степанова из Нижегородской области. Общий трудовой стаж нашей героини — около двух десятилетий. И вот уже 12 лет она работает в компании «Бриг», которая выпускает спецодежду.
Любовь к шитью у Надежды в крови. Ее дедушка был портным и чинил одежду, мама тоже шила на заказ. Когда Надежда была маленькой, она часто завороженно наблюдала за работой взрослых. Когда из разрозненных лоскутов ткани получались костюмы и платья, это казалось волшебством.
Свою профессию наша героиня освоила в 18 лет и с тех пор остается верна ей. Шьет не только на работе, но и в свободное время — в качестве хобби создает развивающие книжки из ткани для детей, аксессуары для детских праздников, вещи для дома.
В конкурсе профессионального мастерства Надежда участвовала впервые. Задания на региональном этапе, основанные на повседневных задачах, показались относительно простыми. А вот федеральный этап, где предстояло бороться с 19 лучшими швеями из других регионов страны, стал настоящим вызовом. Но Надежда была настроена только на победу и справилась с волнением.
Гордость столицы.
Егор Калюжный из Москвы победил в этом году в конкурсе «Лучший по профессии» в номинации «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры». Он работает по специальности в Научно-производственном объединении «Алмаз» имени академика Расплетина. Это предприятие, где создают зенитные ракетные комплексы и системы противовоздушной обороны.
Трудовой стаж Егора — 11 лет. Сейчас он трудится в сборочно-монтажном цехе ячеек. За прошедшие годы нашему герою доводилось осваивать и внедрять технологии сборки в том числе на автоматическом оборудовании. Он работал с современными поверхностно-монтируемыми интегральными микросхемами типа BGA (англ. Ball grid array — матрица из шариков), контролировал их производство на рентген-установке.
А еще Егор — наставник для начинающих специалистов. Кого-то из подопечных он обучает необходимым навыкам с нуля, другим же помогает повысить квалификацию. Среди учеников — как новые сотрудники «Алмаза», так и студенты колледжей, которые приходят на предприятие на практику.
Соревнования по профмастерству для Егора не в новинку. Он семь раз одерживал победу на заводских подобных состязаниях, а в 2023 году стал призером регионального конкурса . Этот опыт научил справляться со стрессом, правильно распределять время и не терять уверенность в себе.
В этом году на конкурс «Лучший по профессии» нашего героя как одного из ведущих специалистов заявило предприятие-работодатель. Однако ему и самому было очень интересно попробовать свои силы.
По словам Егора, хотя он давно в профессии, для участия все равно требовалась долгая и серьезная подготовка. Но это было дополнительным стимулом улучшить свои навыки. И даже после победы наш герой уверен — еще есть к чему стремиться.
«Системная подготовка и внимание к деталям — мой главный секрет успеха, — делится наш герой. — Перед соревнованиями важно трезво оценить свои навыки, подтянуть слабые места и максимально погрузиться в задания прошлых лет. Я всегда стремлюсь не просто выполнять задачи, а понимать их глубину и логику. И самое главное — не бояться. Нужно относиться к конкурсу не как к экзамену, а как к возможности показать себя, получить ценный опыт и выйти на новый профессиональный уровень».
Больше всего Егору запомнились атмосфера соревновательности и высокий уровень участников.
«Каждый этап требовал максимальной концентрации, и именно это ощущение профессионального вызова делало конкурс особенным. Было приятно видеть, как соперники стремились показать лучшее, чему они научились в своей работе».
Приятный финал.
Победители и участники конкурса «Лучший по профессии» стали лицом нацпроекта «Кадры». Фотографии призеров конкурса размещены на билбордах в 29 российских городах. Награды победителям и призерам вручат в Большом зале Государственного Кремлевского дворца в столице 2 декабря. А на следующий день, 3 декабря, на ВДНХ стартует Всероссийский кадровый форум. Центральное место в выставочной зоне там займет «Аллея победителей» со снимками лауреатов конкурса.
Гостей форума ждут более 30 мастер-классов и 10 интерактивных зон с тренажерами. Например, посетители освоят азы профессии машиниста, разберутся в особенностях профессии агронома, с помощью технологий виртуальной реальности узнают больше о разных специальностях.
Напомним, что конкурс «Лучший по профессии» призван популяризировать рабочие профессии и повысить престиж человека труда.