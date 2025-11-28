В Самарской области заготовили более 10 тонн семян для лесовосстановления

Свыше 10 тонн семян для лесовосстановления заготовили в Самарской области с начала года по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
«Лесные управления перевыполнили задачу за счет заготовки сверх плана семян березы и желудей дуба. Это хороший результат, который позволит вырастить в питомниках столько посадочного материала, сколько нам требуется для лесовосстановительных работ в последующие годы», — подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.
Специалисты заготовили семена дуба, березы, сосны, ясеня и других пород. С наступлением заморозков начался и сбор шишек сосны — именно в это время они достигают оптимальной степени зрелости. Заготовка ведется во всех лесничествах региона, где есть хвойные насаждения. Собранные шишки направляются в Ново-Буянскую сушильную станцию, где в специальных печах и под определенной температурой происходит раскрытие шишек и выход самих семян. Затем они отправляются на экспертизу качества, а весной лесники высеют их в лесных питомниках области.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.