В Самарской области заготовили более 10 тонн семян для лесовосстановления

Специалисты заготовили семена дуба, березы, сосны, ясеня и других пород. С наступлением заморозков начался и сбор шишек сосны — именно в это время они достигают оптимальной степени зрелости. Заготовка ведется во всех лесничествах региона, где есть хвойные насаждения. Собранные шишки направляются в Ново-Буянскую сушильную станцию, где в специальных печах и под определенной температурой происходит раскрытие шишек и выход самих семян. Затем они отправляются на экспертизу качества, а весной лесники высеют их в лесных питомниках области.