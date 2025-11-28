Квартал у проспекта Салавата Юлаева в Уфе ждет реновация: в проект вложат 41 млрд рублей

Администрация Уфы утвердила проведение торгов на право комплексного развития территории в районе улицы Казанской, городских лесов, проспекта Салавата Юлаева и реконструируемой улицы Галле. Начальная цена права на реновацию квартала установлена в размере 8,6 миллиона рублей.
Общая площадь территории КРТ составит 196 тысяч квадратных метров. Согласно условиям минимальный конкурса, объем финансирования проекта оценивается в 41,4 миллиарда рублей. Претенденты должны подтвердить наличие 321,2 миллиона рублей для гарантии освобождения территории от прав третьих лиц, сноса существующих объектов и создания участка под строительство детского сада не менее чем на 260 мест.
При выборе подрядчика администрация будет учитывать два ключевых параметра: предложенный срок передачи детского сада в муниципальную собственность и предельный срок выполнения всех работ по договору о КРТ.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.