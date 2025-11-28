Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Квартал у проспекта Салавата Юлаева в Уфе ждет реновация: в проект вложат 41 млрд рублей

В Уфе на застройку квартала у проспекта Салавата Юлаева направят 41 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Уфы утвердила проведение торгов на право комплексного развития территории в районе улицы Казанской, городских лесов, проспекта Салавата Юлаева и реконструируемой улицы Галле. Начальная цена права на реновацию квартала установлена в размере 8,6 миллиона рублей.

Общая площадь территории КРТ составит 196 тысяч квадратных метров. Согласно условиям минимальный конкурса, объем финансирования проекта оценивается в 41,4 миллиарда рублей. Претенденты должны подтвердить наличие 321,2 миллиона рублей для гарантии освобождения территории от прав третьих лиц, сноса существующих объектов и создания участка под строительство детского сада не менее чем на 260 мест.

При выборе подрядчика администрация будет учитывать два ключевых параметра: предложенный срок передачи детского сада в муниципальную собственность и предельный срок выполнения всех работ по договору о КРТ.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.