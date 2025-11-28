Ричмонд
Петербургские ученые создали сорбенты для осветления яблочного вина

Композит удаляет нестабильные белки, вызывающие помутнение.

Экологичные сорбенты для осветления яблочного вина разработали ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) совместно с коллегами из Белоруссии. Такие исследования отвечают задачам национального проекта «Новые материалы и химия», сообщили в вузе.

«Наш международный коллектив разработал простой и легко масштабируемый способ создания сорбентов на основе натурального хитозана, модифицированного безопасными неорганическими наночастицами оксида железа, гидроксиапатита или слоистых двойных гидроксидов. Белорусские коллеги, напрямую работающие с производителями напитков, сформулировали четкие технические требования к материалу: эффективность, безопасность и простота удаления сорбента после обработки без ущерба для качества напитка», — отметила участник исследования, аспирант СПбГУ по направлению «Неорганическая химия» Камелия Рашитова.

По словам доцента кафедры общей и неорганической химии СПбГУ Ольги Осмоловской, ключевым достижением стало создание композита, которое удаляет нестабильные белки, вызывающие помутнение. При этом оно минимально затрагивает полифенолы, ответственные за вкус и пользу продукта. Такой подход позволяет производителям получить кристально чистое и стабильное вино, не теряющее своих качеств.

Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

