Почти 50 сотрудников «Крымавтодора» прошли диспансеризацию на рабочем месте

Диспансеризацию и профилактический осмотр на рабочем месте прошли почти 50 сотрудников «Крымавтодора» в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в представительстве Республики Крым.
В состав выездной медицинской бригады вошли терапевт, хирург, акушер‑гинеколог и средний медицинский персонал. Сотрудники получили консультации специалистов, прошли осмотр и исследования, в том числе по оценке репродуктивного здоровья.
Кроме того, сотрудники центра здоровья Симферопольской поликлиники № 2 проводили биоимпедансометрию — это метод диагностики состава тела, позволяющий оценить процент жировой и мышечной массы, уровень воды, скорость обмена веществ и другие параметры. Пациенты, у которых по результатам обследования выявят нарушения, будут направлены на второй этап диспансеризации для дополнительного обследования, постановки диагноза и назначения лечения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.