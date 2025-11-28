В Тюмени начали ремонт канализационного коллектора

Модернизация канализационного коллектора стартовала в районе улицы Максима Горького в Тюмени в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.
Железобетонный трубопровод эксплуатируется с 1984 года. Он обеспечивает транспортировку стоков значительной части Калининского административного округа в границах Червишевского тракта, объездной автодороги и участка Транссибирской магистрали. На объекте специалисты проводят плановую санацию трубы. Коллектор восстановят инновационным методом санации полимерным рукавом.
«На первом этапе требуется провести промывку сети. Потом специалисты из Санкт-Петербурга приступят к санации. В Северной столице для Тюмени изготовят полимерный рукав, который специально оборудованным транспортом доставят в город. После того как через колодец полимерный рукав вывернут в старую трубу, его заполнят теплой водой, смолы затвердеют, и мы получим прочный участок трубопровода», — отметил главный инженер «Росводоканал Тюмень» Виталий Гурский.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.