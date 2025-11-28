В Тюмени начали ремонт канализационного коллектора

«На первом этапе требуется провести промывку сети. Потом специалисты из Санкт-Петербурга приступят к санации. В Северной столице для Тюмени изготовят полимерный рукав, который специально оборудованным транспортом доставят в город. После того как через колодец полимерный рукав вывернут в старую трубу, его заполнят теплой водой, смолы затвердеют, и мы получим прочный участок трубопровода», — отметил главный инженер «Росводоканал Тюмень» Виталий Гурский.