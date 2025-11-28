Петербургские ученые разрабатывают решетки для малых ядерных реакторов

Инженеры Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разрабатывают усовершенствованную перемешивающую решетку для малого модульного ядерного реактора (ММР). Работа проводится в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в вузе.
Такая решетка предназначена для перемешивания теплоносителя, чтобы его температура оставалась равномерной. Также она не дает появляться на поверхности тепловыделяющих элементов пузырькам, которые могут привести к появлению зон кипения и перегреву.
Использование модернизированных решеток позволит снизить стоимость вырабатываемой электроэнергии на 5%. Кроме того, уникальность разработки петербургских ученых заключается в том, что они первыми в мире проектируют новое изделие сразу под производство методом 3D-печати. Аддитивные технологии позволяют создавать детали со сложной внутренней геометрией, оптимизация которых существенно повышает гидродинамические и теплосъемные характеристики решетки.
