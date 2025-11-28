Приангарье вошло в топ-5 активных участников акции «Сохраним лес»

Одним из пяти наиболее активных регионов-участников седьмого сезона акции «Сохраним лес» стала Иркутская область. Акция проводится в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве лесного комплекса региона.
В этом году в Приангарье высадили 6,6 млн деревьев. На пострадавших от пожаров территориях теперь растут сеянцы сосны с закрытой корневой системой. В муниципалитетах на местах озеленения появились рябины, дубы, кедры, сосны, ели, березы, калины, акации и сирени. Всего новые деревья начали расти на 207 площадках общей площадью 3192 гектара: 192 — в лесничествах, 15 — в населенных пунктах.
К акции «Сохраним лес» в Иркутской области в текущем году присоединились более восьми тысяч человек: сотрудники лесничеств, волонтеры, местные жители, лесопользователи, представители экологических организаций, государственные и муниципальные служащие, студенты и школьники. Всего в России участники акции высадили более 68,5 млн деревьев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.