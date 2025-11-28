Приангарье вошло в топ-5 активных участников акции «Сохраним лес»

В этом году в Приангарье высадили 6,6 млн деревьев. На пострадавших от пожаров территориях теперь растут сеянцы сосны с закрытой корневой системой. В муниципалитетах на местах озеленения появились рябины, дубы, кедры, сосны, ели, березы, калины, акации и сирени. Всего новые деревья начали расти на 207 площадках общей площадью 3192 гектара: 192 — в лесничествах, 15 — в населенных пунктах.