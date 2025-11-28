Ричмонд
Жительница Ростовской области потеряла больше миллиона рублей из-за мошенников

В донском регионе еще одна пенсионерка лишилась сбережений, поверив аферисту.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области пенсионерка лишилась более миллиона рублей из-за мошенников. Об этом сообщает пресс-служба донского главка МВД.

Все началось со звонка неизвестного мужчины. Он представился сотрудником компании, занимающейся инвестициями в акции и ценные бумаги. После этого убедил 73-летнюю жительницу Новошахтинска перевести свои сбережения на «инвестиционный счет».

«Сотрудник компании» пообещал, что после этого она каждый месяц будет получать высокий доход и полное возмещение вложенной суммы с процентами. Доверчивая пенсионерка выполнила все указания мошенника, после чего с ее банковского счета списались 1 023 000 рублей.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», — говорится в сообщении.

