Жительница Ростовской области потеряла больше миллиона рублей из-за мошенников

В Ростовской области пенсионерка лишилась более миллиона рублей из-за мошенников. Об этом сообщает пресс-служба донского главка МВД.
Все началось со звонка неизвестного мужчины. Он представился сотрудником компании, занимающейся инвестициями в акции и ценные бумаги. После этого убедил 73-летнюю жительницу Новошахтинска перевести свои сбережения на «инвестиционный счет».
«Сотрудник компании» пообещал, что после этого она каждый месяц будет получать высокий доход и полное возмещение вложенной суммы с процентами. Доверчивая пенсионерка выполнила все указания мошенника, после чего с ее банковского счета списались 1 023 000 рублей.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», — говорится в сообщении.
