Жительница Ростовской области потеряла больше миллиона рублей из-за мошенников

«Сотрудник компании» пообещал, что после этого она каждый месяц будет получать высокий доход и полное возмещение вложенной суммы с процентами. Доверчивая пенсионерка выполнила все указания мошенника, после чего с ее банковского счета списались 1 023 000 рублей.