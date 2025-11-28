В Москве открылась ежегодная конференция «Спорт и общество: правила игры»

Ежегодная конференция «Спорт и общество: правила игры» начала работу в Москве при поддержке госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в фонде Потанина.
Мероприятие объединило спортсменов, специалистов, занимающихся вопросами социального спорта и культуры, исследователей, а также победителей конкурса фонда Потанина «Спорт для всех». Центральным событием первого дня стала панельная дискуссия «Наследие и тренды развития социального спорта». Эксперты обсудили, в чем отличие профессионального спорта от любительского, а также как они дополняют друг друга и меняют жизнь людей к лучшему.
В панельной дискуссии приняли участие четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Ирина Осадчая, председатель Федерации этноспорта России Анатолий Тедорадзе, основатель «Академии марафона», автор подкаста «Держи темп», соучредитель «Союза любителей бега» Сергей Черепанов и другие. Они отметили, что профессиональный и социальный спорт — это два важных направления, которые дают обществу возможность объединяться и улучшать качество жизни, и они должны развиваться параллельно.
«Мы уже пять лет ведем масштабную коммуникацию о важности занятия спортом и том, как он помогает людям социализироваться, наполнять жизнь новым смыслом и сохранять здоровье. За это время мы увидели и проанализировали 21 тысячу спортивных проектов, среди которых и спортивные кружки, и беговые фестивали, и детский, и адаптивный спорт. По нашим подсчетам, эти проекты охватывают 19 миллионов человек, а значит, спорт все больше становится частью повседневной жизни», — подчеркнула Ирина Осадчая.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.