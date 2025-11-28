В Москве открылась ежегодная конференция «Спорт и общество: правила игры»

«Мы уже пять лет ведем масштабную коммуникацию о важности занятия спортом и том, как он помогает людям социализироваться, наполнять жизнь новым смыслом и сохранять здоровье. За это время мы увидели и проанализировали 21 тысячу спортивных проектов, среди которых и спортивные кружки, и беговые фестивали, и детский, и адаптивный спорт. По нашим подсчетам, эти проекты охватывают 19 миллионов человек, а значит, спорт все больше становится частью повседневной жизни», — подчеркнула Ирина Осадчая.