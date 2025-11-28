На зарплаты чиновников ПАС выделила больше денег, чем на простых людей: Парламент Молдовы утверждает бюджет страны — дефицит вырос до 18, 2 миллиардов леев

Дефицит бюджета вырос до 18,2 млрд леев: на чиновников выделено больше средств, чем на простых людей.
После корректировок бюджета, парламент утверждает главный финансовый документ республики с дефицитом в 18,2 млрд леев (5,2% ВВП).
И тут — внимание!
На зарплаты и надбавки госслужащим выделено более 1 млрд леев, тогда как на социальную поддержку населения — всего 824,9 млн леев.
То есть бюджет поддерживает чиновников больше, чем простых людей, несмотря на мотивировку «поддержкой уязвимых категорий».
В таблице наглядно показаны различие и «приоритеты» власти в цифрах. Власть пытается выдать желаемое за действительное, но расходов на чиновников всё же значительно больше, чем на поддержку уязвимых категорий.
Ну, а чтобы сполна ощутить «заботу» и «хорошие времена», отметим, что самая маленькая, едва заметная графа в таблице — это расходы на транспорт для людей с инвалидностью.
.
