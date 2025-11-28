YouTube стал требовать у белорусов подтверждение возраста и документы

YouTube начал требовать у белорусских пользователей подтверждение возраста, сообщает портал «Код Дурова».
Так, пользователи видеохостинга, в том числе из Беларуси, стали массово получать запросы на подтверждение возраста. Так, при открытии видео с возрастными ограничениями приходит уведомление с требованием подтвердить, что пользователь является совершеннолетним.
Чтобы это сделать нужно отправить скана паспорта (другого удостоверения личности) и селфи.
Уточняется, что для оценки возраста по фото компанией используется подрядчик. Еще отмечается, что оценивать возраст могут по адресу электронной почты.
Ранее Миниформации Беларуси прокомментировало новые правила YouTube.
