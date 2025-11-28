Делегация из ЮАР посетила стройплощадку ИТМО Хайпарк в Петербурге

В ходе реализации проекта уже полностью выполнены работы по устройству улично-дорожной сети территории ИТМО Хайпарк. Строители проложили почти 2 км проезжей части с тротуарами, газонами и велодорожками. Также они выполнили два временных разворотных кольца. Общая площадь газонов на территории составляет 25,5 тыс. кв. м. Кроме того, были установлены уличные фонари и проведены сети, необходимые для освещения дорог.