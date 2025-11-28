Делегация из ЮАР посетила стройплощадку ИТМО Хайпарк в Петербурге

Делегация из ЮАР побывала на строительной площадке кампуса ИТМО Хайпарк в Санкт-Петербурге. Возведение этого объекта отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в городском комитете по инвестициям.
Гости осмотрели локальные очистные сооружения, установленные на территории строящегося научно-образовательного центра. Эксперты компании-подрядчика и производителя оборудования рассказали об особенностях проектирования и строительства очистных сооружений на объекте, а также показали завершенные объекты первого этапа строительства. Делегация увидела инженерные коммуникации, включая системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, сети связи и тепловые сети.
В ходе реализации проекта уже полностью выполнены работы по устройству улично-дорожной сети территории ИТМО Хайпарк. Строители проложили почти 2 км проезжей части с тротуарами, газонами и велодорожками. Также они выполнили два временных разворотных кольца. Общая площадь газонов на территории составляет 25,5 тыс. кв. м. Кроме того, были установлены уличные фонари и проведены сети, необходимые для освещения дорог.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.