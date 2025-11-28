В Пермской художественной галерее оборудовали «Кабинет нумизматики»

Впервые собрание монет, медалей, наградных знаков, созданных в разных странах и в разные исторические периоды, будет представлено как полноценная экспозиция. «Кабинет нумизматики» оснащен специальными витринами и шкафами с выдвижными ящиками и локальным освещением, в которых будет размещена значительная часть экспонатов собрания. Среди них — чеканка эпохи эллинизма IV-III веков до н. э., монеты Древнего Рима, денежные знаки Парфянского царства, Византии и средневековой Европы.