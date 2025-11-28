В Пермской художественной галерее оборудовали «Кабинет нумизматики»

«Кабинет нумизматики» оборудовали в новом здании Пермской художественной галереи. Ее возвели в соответствии с целями национального проекта «Семья», сообщили в Министерстве культуры Пермского края.
Впервые собрание монет, медалей, наградных знаков, созданных в разных странах и в разные исторические периоды, будет представлено как полноценная экспозиция. «Кабинет нумизматики» оснащен специальными витринами и шкафами с выдвижными ящиками и локальным освещением, в которых будет размещена значительная часть экспонатов собрания. Среди них — чеканка эпохи эллинизма IV-III веков до н. э., монеты Древнего Рима, денежные знаки Парфянского царства, Византии и средневековой Европы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.