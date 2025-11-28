Ричмонд
Петербургские ученые установили причины осушения озера Барсово на Алтае

Согласно исследованиям, ручьи, которые раньше его наполняли, изменили свое направление.

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) побывали на Алтае и в ходе экспедиции установили причины сброса воды из моренного озера Барсово. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в вузе.

Исследования показали, что произошли изменения в гидрографической сети на водосборе озера: ручьи, которые раньше наполняли водоем, изменили свое направление, и озеро постепенно стало мелеть. Полученные данные помогут ученым не только лучше прогнозировать изменения природных систем, но и разрабатывать меры адаптации населения к климатическим изменениям.

«Вода из озера ушла через каналы, которые находятся внутри естественной плотины озера. С помощью современной системы геодезической съемки удалось определить, на какой глубине расположены эти каналы. Оказалось, что они находятся почти у самого дна озерной котловины, поэтому Барсово полностью спустилось. Сейчас на месте водоема пустая котловина», — отметила участник экспедиции, ассистент кафедры гидрологии суши СПбГУ Валерия Распутина.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.