Петербургские ученые установили причины осушения озера Барсово на Алтае

«Вода из озера ушла через каналы, которые находятся внутри естественной плотины озера. С помощью современной системы геодезической съемки удалось определить, на какой глубине расположены эти каналы. Оказалось, что они находятся почти у самого дна озерной котловины, поэтому Барсово полностью спустилось. Сейчас на месте водоема пустая котловина», — отметила участник экспедиции, ассистент кафедры гидрологии суши СПбГУ Валерия Распутина.