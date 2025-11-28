В Оренбургской области прошла профориентационная смена для детей с ОВЗ

Основная задача смена — сформировать у участников представление о специальностях и профессиях в соответствии с их способностями и потребностями регионального рынка труда, а также помочь развить социальные и лидерские качества, навыки командной работы и найти единомышленников. Профориентационные смены помогают детям с ОВЗ не только определиться с профессиональным выбором, но и успешно подготовиться к поступлению в образовательные организации.