В Оренбургской области прошла профориентационная смена для детей с ОВЗ

Профориентационная бренд-смена #PROF#Каникулы-2025 для детей от 14 до 18 лет прошла с 24 по 28 ноября в Оренбургской области в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования региона.
Смена была направлена на помощь в профессиональном самоопределении детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В программу были включены интерактивные игры и квесты, психологические интенсивы, уроки-практикумы и разнообразные мастер-классы. Занятия проводили опытные преподаватели колледжей, мастера производственного обучения, эксперты движения «Абилимпикс», а также специально подготовленные волонтеры из числа студентов, прошедших дополнительное обучение для работы с людьми с инвалидностью и ОВЗ.
Основная задача смена — сформировать у участников представление о специальностях и профессиях в соответствии с их способностями и потребностями регионального рынка труда, а также помочь развить социальные и лидерские качества, навыки командной работы и найти единомышленников. Профориентационные смены помогают детям с ОВЗ не только определиться с профессиональным выбором, но и успешно подготовиться к поступлению в образовательные организации.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.