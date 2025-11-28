В Ростовской области внесли изменения в региональный бюджет на 2025 год

Депутаты Заксобрания Ростовской области утвердили поправки в региональный бюджет 2025 года. Об этом стало известно 28 ноября по итогам внеочередного заседания парламентариев.
— Налоговые органы скорректировали в сторону уменьшения прогноз собираемости налоговых доходов. Объем этих сокращений применительно к общему объему расходов незначительный, но применительно к завершению финансового года имеет существенное значение. Также решили не привлекать коммерческий кредит в связи с высоким уровнем процентной ставки. С учетом сочетания двух этих факторов потребовалась корректировка расходной части областного бюджета до конца 2025 года, — пояснил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Расходная часть сократилась на 20,3 млрд рублей и составила 355,5 млрд рублей.
На 2026 год перенесли финансирование строительства и капремонта бюджетных учреждений, которые планировались в 2025 году. Речь идет о передвижке расходов по капитальным вложениям на срок от 3−4 до 5−6 месяцев.
При этом в части выплат людям ни одну статью бюджета не сократили. Наоборот, добавили еще 500 млн рублей на социальные выплаты. Также дополнительные средства намерены выделить на объекты капремонта и строительства, которые должны завершить до конца года.
Отдельное внимание в скорректированном бюджете уделили обновлению объектов здравоохранения и культуры. Кроме того, предусмотрели средства на дорожное хозяйство и ЖКХ. В частности, выделяются средства на реконструкцию ливневой канализации донской столицы.
— Таким образом, мы видим, что областной бюджет перераспределяется с точки зрения рационального использования тех средств, которые имеются сегодня в распоряжении областных органов власти, — отметил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.