Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области внесли изменения в региональный бюджет на 2025 год

Поправки в областной бюджет внесли на внеочередном заседании донского парламента.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Заксобрания Ростовской области утвердили поправки в региональный бюджет 2025 года. Об этом стало известно 28 ноября по итогам внеочередного заседания парламентариев.

— Налоговые органы скорректировали в сторону уменьшения прогноз собираемости налоговых доходов. Объем этих сокращений применительно к общему объему расходов незначительный, но применительно к завершению финансового года имеет существенное значение. Также решили не привлекать коммерческий кредит в связи с высоким уровнем процентной ставки. С учетом сочетания двух этих факторов потребовалась корректировка расходной части областного бюджета до конца 2025 года, — пояснил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Расходная часть сократилась на 20,3 млрд рублей и составила 355,5 млрд рублей.

На 2026 год перенесли финансирование строительства и капремонта бюджетных учреждений, которые планировались в 2025 году. Речь идет о передвижке расходов по капитальным вложениям на срок от 3−4 до 5−6 месяцев.

При этом в части выплат людям ни одну статью бюджета не сократили. Наоборот, добавили еще 500 млн рублей на социальные выплаты. Также дополнительные средства намерены выделить на объекты капремонта и строительства, которые должны завершить до конца года.

Отдельное внимание в скорректированном бюджете уделили обновлению объектов здравоохранения и культуры. Кроме того, предусмотрели средства на дорожное хозяйство и ЖКХ. В частности, выделяются средства на реконструкцию ливневой канализации донской столицы.

— Таким образом, мы видим, что областной бюджет перераспределяется с точки зрения рационального использования тех средств, которые имеются сегодня в распоряжении областных органов власти, — отметил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.