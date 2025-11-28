В Ростовской области внесли изменения в региональный бюджет на 2025 год

— Налоговые органы скорректировали в сторону уменьшения прогноз собираемости налоговых доходов. Объем этих сокращений применительно к общему объему расходов незначительный, но применительно к завершению финансового года имеет существенное значение. Также решили не привлекать коммерческий кредит в связи с высоким уровнем процентной ставки. С учетом сочетания двух этих факторов потребовалась корректировка расходной части областного бюджета до конца 2025 года, — пояснил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.