От пробирки до переработки: как в России развивают свеклосахарную отрасль

Сахар часто незаменим: мы добавляем его, чтобы улучшить вкус еды или законсервировать продукты, его используют в косметике и лекарствах. Из всех видов сахара в России больше всего распространен свекловичный. Сырье для него выращивают практически повсеместно. К середине ноября этого года при средней урожайности свеклы 40,4 т/га собрали уже 45,5 млн тонн. Работу аграриев, в том числе и в этой сфере, поддерживает нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».