От пробирки до переработки: как в России развивают свеклосахарную отрасль

Сахар часто незаменим: мы добавляем его, чтобы улучшить вкус еды или законсервировать продукты, его используют в косметике и лекарствах. Из всех видов сахара в России больше всего распространен свекловичный. Сырье для него выращивают практически повсеместно. К середине ноября этого года при средней урожайности свеклы 40,4 т/га собрали уже 45,5 млн тонн. Работу аграриев, в том числе и в этой сфере, поддерживает нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
В нашей стране селекцией, выращиванием сахарной свеклы, ее переработкой занимаются работники свеклосахарной отрасли. Каждый год в последнее воскресенье ноября они отмечают свой профессиональный праздник. Среди них — специалисты воронежского центра «СоюзСемСвекла». О том, чем они занимаются и почему важна работа подобных площадок по всей стране, мы поговорили с руководителем отдела селекции Евгением Малыхиным и заместителем генерального директора по научному развитию «СоюзСемСвекла» Еленой Колесниковой.
— Елена Олеговна, расскажите, как вы пришли в профессию?
— Это осознанный выбор на основе моих интересов. Я всегда понимала, чем хочу заниматься, целенаправленно получила образование. Потом защитила диссертацию по направлению «Селекция и семеноводство» и строила карьеру.
Предложение о работе в «СоюзСемСвекла» мне понравилось тем, что здесь можно сочетать фундаментальные исследования, технологические инновации и сразу же на практике внедрять перспективные результаты. Это широкое поле деятельности для тех, кто хочет участвовать в развитии сельского хозяйства и биотехнологий в России.
— Евгений Николаевич, а вы почему решили пойти работать в воронежский селекционно-генетический центр?
— Мой профессиональный путь был предопределен в 2005 году, когда я поступил в Воронежский государственный аграрный университет имени К. Д. Глинки на кафедру «Селекция и генетика сельскохозяйственных культур».
Этот выбор обусловил решение работать в селекционно-генетическом центре.
— Чем обычно вы занимаетесь на рабочем месте?
Е. Н. — Как руководитель селекционного отдела я выполняю поручения генерального директора, ставлю задачи сотрудникам подразделения и обеспечиваю эффективную работу всей нашей команды.
Как правило, мой рабочий день начинается с совещания с сотрудниками селекционного отдела, где мы обсуждаем предстоящие планы. Также формируем предварительный план действий на следующий рабочий день.
Е. О. — Как и мой коллега, я начинаю день с совещания. Занимаюсь стратегическим планированием научного развития нашего центра, взаимодействием с партнерами. В течение рабочего дня изучаю научную литературу и координирую исследования в научных подразделениях предприятия.
— Елена Олеговна, а что вам больше всего нравится в вашей работе?
— Мы участвуем в прорывных исследованиях, формируем перспективные научные направления, выстраиваем долгосрочные программы развития. Кроме того, обмениваемся знаниями с ведущими экспертами отрасли, участвуем в международных научных коллаборациях. Все это для меня особенно ценно.
Мы провели масштабное техническое оснащение нашего центра. Создали многофункциональную исследовательскую платформу и сформировали генетическую биоресурсную базу по свекле. Все это укрепляет научный потенциал предприятия и создает фундамент для прорыва в биотехнологии и селекции при создании новых гибридов сахарной свеклы.
Например, мы уже добились существенного прогресса в создании новых маркеров. Они помогают найти ценные свойства у сахарной свеклы. В частности, есть маркер, свидетельствующий об устойчивости к цветению в первый год жизни. Разработанное решение открывает новые перспективы в создании современных гибридов.
Также мы активно развиваем направление геномной селекции. Применение данной передовой технологии позволяет создавать качественно новые гибриды сахарной свеклы. Например, мы провели полногеномный анализ разных генотипов и нашли зоны, ответственные за проявление важных признаков у сахарной свеклы, отвечающих за сахаристость и урожайность. Такой подход позволяет прогнозировать селекционную ценность растения и потомства еще до того, как оно проявит себя в поле, и сосредоточить ресурсы на самых перспективных генотипах.
— А вы, Евгений Николаевич, решением каких задач за последнее время особенно гордитесь?
— Главным достижением в работе я считаю создание гибридов сахарной свеклы конкурентными с лучшими мировыми аналогами. С коллегами-селекционерами мы успешно работаем с коллекцией генотипов растений, создаем новые генетические селекционные линии и гибриды с заданными свойствами.
Все наши усилия направлены на то, чтобы получить гибриды сахарной свеклы, которые смогут полностью удовлетворить потребности современной агропромышленности и обеспечить страну сахаром.
— Елена Олеговна, на ваш взгляд, почему сегодня важна работа таких селекционно-генетических центров, как «СоюзСемСвекла»?
— Подобные центры помогают обеспечить продовольственную безопасность России. Мы снижаем зависимость от импорта и способствуем развитию отечественного агропромышленного комплекса. Наша работа укрепляет позиции страны на мировом рынке.
«СоюзСемСвекла» — первый в России частный селекционно-генетический центр по созданию гибридов сахарной свеклы. Мы разрабатываем высокопродуктивные гибриды, устойчивые к заболеваниям и различным климатическим условиям.
— Евгений Николаевич, какие вы видите перспективы развития предприятия на ближайшие годы, всего направления по созданию новых гибридов сахарной свеклы в России?
— Перед нашим центром раскрывается значительный потенциал развития. К 2030 году мы планируем покрыть на 70% спрос отечественного рынка на семена гибридов сахарной свеклы. Одновременно с этим продолжим работу по созданию высокопродуктивных гибридов с повышенным уровнем устойчивости к неблагоприятным факторам. Это одно из ключевых направлений для российской экономики. Устойчивый прогресс в этой сфере укрепит позиции страны в области продовольственной безопасности.
Сегодня «СоюзСемСвекла» обеспечивает 20% в доле рынка высева отечественных семян сахарной свеклы. Гибриды селекционно-генетического центра широко используют в хозяйствах от Краснодарского края до Алтая. Планируется, что при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» к 2030 году по всей стране будут сеять не менее 70% семян отечественной селекции. Кроме того, нацпроект помогает наладить работу между научными организациями и предприятиями агропромышленного комплекса благодаря созданию технопарков.