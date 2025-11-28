Финал фестиваля творчества среди членов профсоюза работников госучреждений прошел в Минске

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске прошел финальный этап II Республиканского фестиваля творчества среди членов организаций Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений, посвященный 80-летию Великой Победы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.
«Фестиваль творчества — это знаковое событие профсоюзной жизни. Он является площадкой, которая объединяет представителей всех государственных организаций и учреждений, позволяя каждому участнику продемонстрировать свои творческие успехи и достижения. Сегодня здесь представлены лучшие работы мастеров декоративно-прикладного искусства. Также на сцене выступили лучшие исполнители песен», — рассказал председатель профсоюза работников государственных и других учреждений Сергей Потапенко.
В областных финальных этапах участвовало от 10 до 15 человек, до финала дошли 23 участника.
В вестибюле РДКП посетителей встретила яркая выставка, где свои творения демонстрировали ремесленники и художники. Среди них — архитектор из Минска Виктор Малащицкий. Хотя, проходя мимо его работ, можно подумать, что Виктор не художник, а фотограф: настолько реалистично выглядят девушки на холстах.
«Эти работы выполнены в технике сухой кисти. Впрочем, конечно, минимальное количество масла на кисть все же наносится. Работы я в основном делаю черно-белые. Использую светотень, чтобы показать внутренний мир модели», — рассказал Виктор.
Фестиваль стал не просто праздником, но и актом памяти и благодарности. Он продолжил традицию масштабных акций, начатых с инициативы «За Беларусь! Сохраним историческую память!», и станет важной частью культурно-патриотической работы отраслевого профсоюза. В течение года профсоюзные организации активно участвовали в мероприятиях, посвященных знаковым датам: Дню единения народов Беларуси и России, Дню Конституции, Дню Независимости, Дню народного единства и другим.
Белорусский профсоюз работников государственных и других учреждений ежегодно активно участвует в общественной жизни. А в 2025 году особое внимание профсоюзный актив уделял реконструкции мемориальных комплексов, памятников и обелисков. Уделялось внимание работе с молодежью и ветеранами: проводились совместные мероприятия Молодежного совета и Совета ветеранов, экскурсии по местам боевой славы, акции и флешмобы с участием студентов и учащихся военно-патриотических классов.
Поэтому неслучайно красной нитью через все выставочные стенды прошла тема Великой Победы. Она звучала и со сцены, где участники фестиваля демонстрировали свои вокальные данные. Среди них была и гостья из Островецкого района Светлана Кутько.
«У нас очень молодой, подвижный коллектив, и поэтому мы за любую активность. А когда конкурс посвящен такой важной дате для нашей страны, как 80-летие со дня Победы, конечно, мы не могли не поучаствовать. Я выбрала песню “Ты помни”. Она моя самая любимая и посвящена именно событиям военных лет. Коллектив, кстати, поддержал», — рассказала она.
В рамках торжественной части фестиваля все финалисты получили награды за вклад в развитие профсоюзного творчества, активную гражданскую позицию и сохранение исторической памяти.
«Мы благодарны каждому, кто сегодня с нами. Ваш труд, ваша энергия и ваша преданность делу — это основа нашего общего успеха», — добавил председатель Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений Сергей Потапенко. -0-