В Ростовской области задержали иностранца за попытку дать взятку инспектору ДПС

В Миллеровском районе следователи начали проверку в отношении подозреваемого в даче взятки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области задержали мужчину, который пытался дать взятку инспектору ДПС. Об этом сообщает пресс-служба донского следкома.

Мужчина управлял автомобилем без водительских прав, а когда его остановил госавтоинспектор, решил откупиться от наказания и предложил ему 15 тысяч рублей. Однако тот отказался от денег и сообщил о нарушителе в полицию.

— Миллеровским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего гражданина иностранного государства, — говорится в сообщении.

В отношении мужчины избрана мера пресечения: заключение под стражу. Расследование продолжается.

