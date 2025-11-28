В Ростовской области задержали иностранца за попытку дать взятку инспектору ДПС

В Ростовской области задержали мужчину, который пытался дать взятку инспектору ДПС. Об этом сообщает пресс-служба донского следкома.
Мужчина управлял автомобилем без водительских прав, а когда его остановил госавтоинспектор, решил откупиться от наказания и предложил ему 15 тысяч рублей. Однако тот отказался от денег и сообщил о нарушителе в полицию.
— Миллеровским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего гражданина иностранного государства, — говорится в сообщении.
В отношении мужчины избрана мера пресечения: заключение под стражу. Расследование продолжается.
