Специалисты МЧС прибыли в Браславский район из-за пожара на Игналинской АЭС

Сотрудники МЧС прибыли в ближайшую в Беларуси точку до Игналинской АЭС, где произошел пожар.

Источник: Комсомольская правда

В Браславском районе на границе с Литвой в ближайшей точке от Игналинской атомной электростанции, где произошел пожар, специалисты МЧС измерили мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, сообщили в ведомстве.

— Дополнительно в Браславский район были направлены специалисты Центра химической и радиационной защиты РОСН «Зубр» для контроля уровня радиационного фона, — прокомментировал Александр Худолеев, первый замглавы МЧС.

В ходе мониторинга радиационной обстановки превышений контрольных уровней радиационного фона на территории Беларуси не зарегистрировали.

— Показатели по мощности дозы гаммы-излучения составили (на 10.00 — 11.00 часов 28 ноября. — Ред.) 44 микрозиверт в час, что гораздо меньше фоновых значений, которые по республике составляют порядка 170 микрозиверт в час, — сказал БелТА замначальника центра химической и радиационной защиты республиканского отряд специального назначения «Зубр» Александр Кляус.

Также МЧС Беларуси выступило с заявлением после возгорания на Игналинской АЭС в Литве.

Еще МЧС Беларуси прокомментировало ситуацию с возгоранием на Игналинской АЭС в Литве: «Находится в четырех километрах от границы».

