В Калининграде открыли первый крупный мурал о героях ВОВ

Открытие приурочено к 80-летию Победы и стало значимым событием для университета и городского сообщества. На стене здания изображены генерал-лейтенант Фёдор Петрович Озеров и его сын, лётчик Владимир Фёдорович Озеров — представители легендарной семьи, чьи судьбы связаны с военной историей страны.
Фёдор Озеров после штурма Кёнигсберга стал первым начальником советского гарнизона города, а его сын Владимир героически погиб на Курской дуге, выполняя боевое задание. Мурал стал напоминанием о силе духа и самоотверженности людей, обеспечивших Победу, и призван укреплять историческую память у молодёжи. Он также подчеркивает преемственность поколений и важность уважения к героям прошлого.
Открытие мурала стало поводом для обсуждения деятельности Военного учебного центра при БФУ. В центре проходят подготовку будущие командиры пулемётных отделений, старшие стрелки и специалисты связи. Сейчас обучение проходят около двухсот человек. Руководство университета и представители власти обсудили возможности расширения учебного центра и вовлечение школьников в образовательные программы, связанные с патриотическим воспитанием и военно-прикладной подготовкой.
БФУ имени И. Канта активно участвует в сохранении исторической памяти региона, поддерживает проекты, посвящённые подвигам защитников Отечества, и готовит квалифицированных специалистов для армии и гражданских структур. Новый мурал стал важной частью этой работы, усилив визуальное присутствие военной истории в городском пространстве и привлекая внимание к подвигам героев.