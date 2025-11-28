В Калининграде открыли первый крупный мурал о героях ВОВ

Фёдор Озеров после штурма Кёнигсберга стал первым начальником советского гарнизона города, а его сын Владимир героически погиб на Курской дуге, выполняя боевое задание. Мурал стал напоминанием о силе духа и самоотверженности людей, обеспечивших Победу, и призван укреплять историческую память у молодёжи. Он также подчеркивает преемственность поколений и важность уважения к героям прошлого.