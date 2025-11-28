В Краснодаре откроются елочные базары и новогодние ярмарки

Елки будут ждать покупателей на пр. Чекистов (возле № 7/1 и № 33), ул. Дальняя (№ 39), Заводская (№ 4), Калинина-Каляева, Тургенева-Гагарина (№ 110), Рашпилевской (№ 147), Московской у «Сказки», Одесской между Красной и Коммунаров, Ставропольской (№ 102, № 252, № 254), Ростовском шоссе (12 км) и в Пашковке на Бершанской (№ 216). Игрушками и мишурой будут торговать — на Красноармейской-Гоголя (11 палаток), Одесской, Атарбекова (№ 30), Аверкиева (№ 2) и Карякина (№ 10−18).