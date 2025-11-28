К поискам подключилась полиция: в Уфе 6 дней назад пропала 56-летняя женщина

Сотрудники полиции Уфы разыскивают без вести пропавшую 56-летнюю Асию Фатхиеву. Женщина ушла из своего дома в поселке Уптино Уфимского района 22 ноября и ее местонахождение все еще неизвестно.
Приметы разыскиваемой: на вид 55−60 лет, рост около 170 см, среднее телосложение, каштановые волосы, карие глаза. В день исчезновения была одета в белую шапку, белый пуховик, темные джинсы и черные полуботинки.
МВД просит всех, кому что-либо известно о месте нахождения Асии Фатхиевой, немедленно сообщить по телефонам дежурной части отдела полиции № 5 8 (347) 242−77−15, дежурной части МВД Башкирии 8 (347) 279−39−02, телефону доверия МВД Башкирии 8 (347) 279−32−92 или по номеру 102. Информацию также можно передать в ближайший отдел полиции.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.