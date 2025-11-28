Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

К поискам подключилась полиция: в Уфе 6 дней назад пропала 56-летняя женщина

В Уфе полиция разыскивает пропавшую 56-летнюю женщину.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции Уфы разыскивают без вести пропавшую 56-летнюю Асию Фатхиеву. Женщина ушла из своего дома в поселке Уптино Уфимского района 22 ноября и ее местонахождение все еще неизвестно.

Приметы разыскиваемой: на вид 55−60 лет, рост около 170 см, среднее телосложение, каштановые волосы, карие глаза. В день исчезновения была одета в белую шапку, белый пуховик, темные джинсы и черные полуботинки.

МВД просит всех, кому что-либо известно о месте нахождения Асии Фатхиевой, немедленно сообщить по телефонам дежурной части отдела полиции № 5 8 (347) 242−77−15, дежурной части МВД Башкирии 8 (347) 279−39−02, телефону доверия МВД Башкирии 8 (347) 279−32−92 или по номеру 102. Информацию также можно передать в ближайший отдел полиции.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.