В Пушкинском районе Санкт-Петербурга прошел семейный праздник

Семейный праздник «Синичкин день» состоялся в Пушкинском районе Санкт-Петербурга в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в районной администрации.
На мероприятии педагоги детских садов Пушкинского района и соседних территорий провели лекции, посвященные жизни зимующих птиц. Участники узнали, как пернатые переживают холодные месяцы, какие условия необходимы для их выживания и как каждый может помочь птицам.
Кроме того, были организованы увлекательные мастер-классы по изготовлению кормушек и скворечников. Дети и их родители смогли своими руками создать уютные домики для птиц. Это способствовало формированию у ребят чувства ответственности за природу.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.