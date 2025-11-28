На V Конгрессе молодых ученых обсудили развитие атомных технологий

Сессии, посвященные истории и развитию атомных технологий и «мирного атома», прошли в рамках V Конгресса молодых ученых, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
Модератор сессии, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, открывая дискуссию, напомнил участникам о трех главных принципах развития атомной энергетики: безальтернативность использования ядерных технологий на благо мира в ближайшие десятилетия, недискриминационный доступ к ядерным технологиям для стран и народов, отсутствие технологического колониализма, ненавязывание тех форм и методов работы, которые есть сегодня в международном сотрудничестве. Лихачев напомнил, что 26 июня 1954 года считается днем рождения атомной энергетики на планете — в этот день в Обнинске к энергосети Советского Союза была подключена первая 5-мегаваттная атомная электростанция.
Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук отметил, что установки, которые ранее создавались для реализации атомного проекта, сегодня — основа научно-технологических прорывов. В качестве примера он привел федеральную программу развития исследовательских мегаустановок. Ковальчук подчеркнул важность международного взаимодействия в науке.
«У нас сегодня идет не плавное, а активное восстановление научно-технологического сотрудничества на постсоветском пространстве. И я считаю, что это залог не просто нашей конкурентоспособности, но сохранения лидерских позиций», — сказал он.
В обсуждении также приняли участие представители других стран, в том числе Казахстана, Узбекистана, Египта, Турции. Темой еще одной дискуссии в рамках конгресса стали новые направления применения энергии атомного ядра в мирных целях — от энергетики и промышленности до медицины и науки. На сессии «Атом должен быть рабочим, а не солдатом» обсудили использование Мегасайенс для проведения фундаментальных исследований и разработки новых технологий.
Модератором еще одной сессии — «80-летие атомной промышленности. Гордость. Вдохновение. Мечта» — стал помощник Президента РФ Андрей Фурсенко. Он предложил аудитории проголосовать за тот фактор, который 80 лет назад сыграл ключевую роль в успехе атомного проекта и определил будущее страны. В перечень вошли пять критериев: научный задел страны, данные советской разведки, готовность руководства страны к нестандартным организационным решениям, мобилизационная перестройка промышленности и понимание организаторами и участниками проекта его необходимости для сохранения страны. По результатам аудитория две трети своих голосов суммарно отдала за третий (24%) и пятый (50%) факторы.
Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.