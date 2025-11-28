На V Конгрессе молодых ученых обсудили развитие атомных технологий

Модератором еще одной сессии — «80-летие атомной промышленности. Гордость. Вдохновение. Мечта» — стал помощник Президента РФ Андрей Фурсенко. Он предложил аудитории проголосовать за тот фактор, который 80 лет назад сыграл ключевую роль в успехе атомного проекта и определил будущее страны. В перечень вошли пять критериев: научный задел страны, данные советской разведки, готовность руководства страны к нестандартным организационным решениям, мобилизационная перестройка промышленности и понимание организаторами и участниками проекта его необходимости для сохранения страны. По результатам аудитория две трети своих голосов суммарно отдала за третий (24%) и пятый (50%) факторы.