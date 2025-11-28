Ричмонд
Студенты Саратовской области посетили слет амбассадоров «Профессионалитета»

Они работали над созданием проектов по профориентации школьников.

Участниками IV Молодежного слета амбассадоров федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», который проходил в Грозном с 12 по 14 ноября, стали учащиеся Балашовского техникума механизации сельского хозяйства. Об этом сообщили в Министерстве образования Саратовской области.

В рамках образовательной программы представители Саратовской области работали над созданием интерактивных игровых проектов, предназначенных для профориентации школьников. Куратор команды участвовал в специальных просветительских сессиях и образовательных марафонах, направленных на обмен лучшими практиками работы с молодежью. Для всех участников были организованы тематические мастер-классы и посещение кластеров «Профессионалитета» в Чеченской Республике.

«Такие мероприятия не только расширяют профессиональный кругозор студентов, но и формируют кадровый резерв для агропромышленного комплекса области. Уверена, что полученный опыт поможет нашим студентам в дальнейшей профориентационной работе со школьниками Саратовской области», — отметила заместитель министра образования Саратовской области Людмила Григорьева.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.