На «Транспортной неделе — 2025» представили проекты Санкт-Петербурга

Крупные инвестиционные проекты Санкт-Петербурга презентовали на «Транспортной неделе — 2025», которая проходила с 15 по 20 ноября в Москве. Реализация транспортных проектов отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в городском комитете по инвестициям.
Например, там презентовали мегапроекты Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) и всесезонного морского курорта «Санкт-Петербург Марина» в Горской. Также проекты продемонстрировали трамвайные сети по маршруту «станция метро “Купчино” — поселок Шушары — микрорайон Славянка». ШМСД с мостом через Неву станет одним из основных звеньев каркаса магистралей скоростного и непрерывного движения, обеспечит прямую связь восточных районов города с центром и югом, а также с севером. Это позволит перенаправить потоки на скоростные дороги, минимизируя нагрузку на улично-дорожную сеть.
Трамваи «Славянка» повысят транспортную доступность развивающихся больших жилых массивов, улучшат качество транспортного обслуживания населения южных районов Петербурга. Также эксперты и посетители выставки-форума смогли ознакомиться с еще одним проектом развития трамвайной сети в южных районах Петербурга, благодаря которому улучшится транспортная доступность станции метро Шушары для жителей Колпина.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.