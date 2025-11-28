На «Транспортной неделе — 2025» представили проекты Санкт-Петербурга

Например, там презентовали мегапроекты Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) и всесезонного морского курорта «Санкт-Петербург Марина» в Горской. Также проекты продемонстрировали трамвайные сети по маршруту «станция метро “Купчино” — поселок Шушары — микрорайон Славянка». ШМСД с мостом через Неву станет одним из основных звеньев каркаса магистралей скоростного и непрерывного движения, обеспечит прямую связь восточных районов города с центром и югом, а также с севером. Это позволит перенаправить потоки на скоростные дороги, минимизируя нагрузку на улично-дорожную сеть.