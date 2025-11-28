На портале «Архивы Санкт-Петербурга» опубликовали выставку «Дети войны»

«Практически все ныне живущие ветераны — это дети войны. Те, чье детство выпало на страшное и тяжелое военное время, кто был эвакуирован из города и кто остался в осажденном Ленинграде. Выставка позволяет сегодняшней молодежи лучше понять, как их сверстники не просто выживали, но вносили свой вклад в общее дело Победы», — подчеркнул председатель архивного комитета Санкт-Петербурга Петр Тищенко.