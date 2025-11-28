На портале «Архивы Санкт-Петербурга» опубликовали выставку «Дети войны»

Выставочный проект «Дети войны» опубликовали на портале «Архивы Санкт-Петербурга» в ходе реализации целей национального проекта «Семья». Об этом сообщили в городском архивном комитете.
Документы рассказывают о жизни юных ленинградцев в военные годы, работе учебных заведений, деятельности партизанских отрядов и организации эвакуации. Также пользователи могут узнать об участии детей в защите города и помощи фронту. В проекте приняли участие пять городских архивов и другие организации.
«Практически все ныне живущие ветераны — это дети войны. Те, чье детство выпало на страшное и тяжелое военное время, кто был эвакуирован из города и кто остался в осажденном Ленинграде. Выставка позволяет сегодняшней молодежи лучше понять, как их сверстники не просто выживали, но вносили свой вклад в общее дело Победы», — подчеркнул председатель архивного комитета Санкт-Петербурга Петр Тищенко.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.