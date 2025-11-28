В Калининградской области впервые прошел слет работающей молодежи

Региональный слет работающей молодежи впервые состоялся в Калининградской области 6−9 ноября по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Участниками мероприятия стали 100 активных сотрудников от 28 ключевых предприятий и организаций области. Программа была построена по принципу «от вызовов к решениям»: участники прошли полный цикл от анализа проблем до создания дорожных карт реализации проектов. Также были организованы проектные сессии, где они решали реальные кейсы, участвовали в мастер-классах по личной эффективности и круглых столах по обмену опытом.
«Сегодня — знаковое событие для нашего региона. Впервые мы проводим слет работающей молодежи “Кадры решают”. 28 компаний и организаций области направили сюда своих лучших сотрудников — самых активных, инициативных и перспективных. Вы — те, кто уже сегодня формирует экономику и социальную сферу нашего края. И мы хотим, чтобы свой голос, свои идеи вы могли реализовать не только на работе, но и в жизни всего региона», — обратилась к участникам министр молодежной политики Калининградской области Анна Мусевич.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.