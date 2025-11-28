40 человек пострадали в побоище из-за оскорбительной надписи: в Уфе 10 кадетов судят за массовую драку

В Ленинском районном суде Уфы началось рассмотрение резонансного уголовного дела в отношении десяти бывших воспитанников Уфимского кадетского корпуса. Об этом сообщил Telegram-канал «Честный репортаж».
Инцидент произошел вечером 25 ноября прошлого года на территории Уфимской общеобразовательной школы-интерната с первоначальной летной подготовкой. Учащиеся 11 класса, обнаружив на плацу оскорбительную надпись в адрес своей роты, решили, что её оставили кадеты из 10 класса другой роты.
Согласно материалам дела, старшеклассники заранее спланировали нападение. Вооружившись уставными ремнями с металлическими бляшками, перчатками с пластиковыми вставками, металлической перекладиной и болтами, они напали на предполагаемых обидчиков.
В результате массовой драки травмы получили 40 кадетов, двое из которых были диагностированы с тяжкими телесными повреждениями. Обвиняемые в возрасте 16−18 лет проходят по статьям «Хулиганство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью». Часть подсудимых уже признали свою вину.
Параллельно с уголовным делом против кадетов продолжается расследование в отношении должностных лиц образовательного учреждения по статье о халатности.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.