40 человек пострадали в побоище из-за оскорбительной надписи: в Уфе 10 кадетов судят за массовую драку

В результате массовой драки травмы получили 40 кадетов, двое из которых были диагностированы с тяжкими телесными повреждениями. Обвиняемые в возрасте 16−18 лет проходят по статьям «Хулиганство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью». Часть подсудимых уже признали свою вину.