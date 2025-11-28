В Доме молодежи Петербурга прошел мастер-класс по ораторскому искусству

Занятие по ораторскому мастерству организовали 19 ноября в Доме молодежи «Колпинец» Санкт-Петербурга в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Колпинского района.
В ходе мастер-класса молодые люди развивали артикуляцию, отрабатывали навыки импровизации и пробовали себя в публичных выступлениях.
Также участники пообщались со спикером Всемирного фестиваля молодежи, автором тренингов по публичным выступлениям Анастасией Володченко и членом Молодежного парламента при Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Максимом Кравцовым.
Отметим, мероприятие прошло в ходе реализации проекта «Молодежный клуб публичных выступлений “Сила слова”».
