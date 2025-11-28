Неработающий житель Борисова уговорил пенсионерку из Жодино «задекларировать» $5,9 тыс

С помощью записей с камер видеонаблюдения оперативникам удалось установить личность преступника. Им оказался неработающий житель Борисова, ранее не судимый, который действовал в роли «курьера». В ходе опроса фигурант признал свою причастность и к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Минска. Часть похищенных средств он уже успел потратить на личные нужды.