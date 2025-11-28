28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неработающий житель Борисова уговорил пенсионерку из Жодино «задекларировать» $5,9 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.
В Жодино сотрудниками управления уголовного розыска УВД Минского облисполкома, совместно с управлением уголовного розыска криминальной милиции ГУВД был установлен и задержан мошенник, обманом похитивший у пенсионерки $5,9 тыс.
«Установлено, что 64-летняя жительница Жодино стала жертвой преступной схемы. Под предлогом помощи в так называемом “декларировании” денежных средств злоумышленник убедил ее передать ему все сбережения в указанной сумме вблизи ее дома», — сообщили в милиции.
С помощью записей с камер видеонаблюдения оперативникам удалось установить личность преступника. Им оказался неработающий житель Борисова, ранее не судимый, который действовал в роли «курьера». В ходе опроса фигурант признал свою причастность и к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Минска. Часть похищенных средств он уже успел потратить на личные нужды.
Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания Жодинского ГОВД. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. -0-