Импортозамещение, рабочие места. В Витебском районе реконструировали комбикормовое производство

28 ноября, Витебск /Елена Аниськович — БЕЛТА/. Новый цех по производству импортозамещающей продукции ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» открыла в Витебском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Витебском облисполкоме.
ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» реализовала проект реконструкции комбикормового производства. Строительные работы начались в феврале 2024 года и завершились в сентябре 2025-го. Объект построен с опережением нормативного срока на 5 месяцев. Его сметная стоимость — Br106 млн. Фактическая стоимость строительства (без учета процентов по кредитам) составила Br96,2 млн. Общая численность работников комбикормового производства — 191 человек, в результате реализации проекта создано 57 новых рабочих мест.
Как сообщила заместитель генерального директора по комбикормовому производству предприятия Ольга Баско, проект реализован благодаря активной государственной поддержке. «Мы вошли в программу “Аграрный бизнес” на 2021−2025 годы и реализовали проект. Благодаря ему мы полностью закрываем потребности своего предприятия в кормах для сельскохозяйственной птицы и крупного рогатого скота. У нас появились цех кормов № 2, который будет производить корма для родительского стада и финишного поголовья, цех по переработке соевых бобов и экструзии зерна, что позволит уйти от импорта на более чем 90%. Мы увеличили мощности по хранению элеваторного хозяйства. Теперь мы сможем одновременно хранить более 130 тыс. т зерна», — рассказала Ольга Баско. Планируется, что производственная мощность комбикормового производства увеличится с 154 тыс. т до 225 тыс. т готовой продукции в год.
В торжественной церемонии открытия производства приняли участие председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко и председатель Витебского облисполкома Александр Субботин. «Вы давно вышли за рамки фабрики, вы уже являетесь агропромышленной компанией, многопрофильной, сочетающей и производство, и переработку. Вы являетесь ведущим предприятием нашей страны, не только Витебщины. Пять лет назад я был на вашем предприятии, видел те многочисленные стройки, которые реализованы в 2022 году. Были открыты новые объекты, которые успешно функционируют, и цех убоя, и новый цех по производству птицы. Сегодня у вас есть задел на будущее. Есть несколько новых объектов, четыре строительные площадки. Я просто поражаюсь, откуда у вас берутся силы, вы просто молодцы», — сказал Игорь Сергеенко.
Он также посетил сельскохозяйственные предприятия Лиозненского и Витебского районов, ознакомился с деятельностью Ореховского льнозавода, ходом модернизации производственного предприятия в рамках инвестиционного проекта «Создание предприятия по производству конфет из сухого молока в Республике Беларусь», который реализует СОАО «Коммунарка».-0-
Фото Алексея Вронского.