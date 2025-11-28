Импортозамещение, рабочие места. В Витебском районе реконструировали комбикормовое производство

В торжественной церемонии открытия производства приняли участие председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко и председатель Витебского облисполкома Александр Субботин. «Вы давно вышли за рамки фабрики, вы уже являетесь агропромышленной компанией, многопрофильной, сочетающей и производство, и переработку. Вы являетесь ведущим предприятием нашей страны, не только Витебщины. Пять лет назад я был на вашем предприятии, видел те многочисленные стройки, которые реализованы в 2022 году. Были открыты новые объекты, которые успешно функционируют, и цех убоя, и новый цех по производству птицы. Сегодня у вас есть задел на будущее. Есть несколько новых объектов, четыре строительные площадки. Я просто поражаюсь, откуда у вас берутся силы, вы просто молодцы», — сказал Игорь Сергеенко.