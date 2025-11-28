В больнице Петровска Саратовской области обновили терапевтический корпус

Работы начались в прошлом году, до этого здание комплексно не обновлялось более 30 лет. Специалисты демонтировали старое покрытие, заменили все инженерные коммуникации, установили подвесные потолки, на стены и пол уложили плитку, обустроили душевые кабины. Кроме этого, они утеплили и отделали фасад, установили пандус перед входом в корпус.