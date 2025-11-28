В больнице Петровска Саратовской области обновили терапевтический корпус

Здание терапевтического корпуса отремонтировали в районной больнице Петровска Саратовской области в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Работы начались в прошлом году, до этого здание комплексно не обновлялось более 30 лет. Специалисты демонтировали старое покрытие, заменили все инженерные коммуникации, установили подвесные потолки, на стены и пол уложили плитку, обустроили душевые кабины. Кроме этого, они утеплили и отделали фасад, установили пандус перед входом в корпус.
«В обновленном корпусе будут функционировать аптека, отделение скорой медицинской помощи, клинико-диагностическая лаборатория, терапевтическое отделение, паллиативное отделение», — рассказала главный врач районной больницы Галина Вольф.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.