В Шушарах Санкт-Петербурга построят котельную

Котельную построят в поселке Шушары в Санкт-Петербурге в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городском комитете по инвестициям.
В Пушкинском районе на участке площадью почти 1,7 тыс. кв. м инвестор планирует возвести новую блочную газовую котельную, которая заменит существующий объект теплоснабжения на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».
«Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга выведет из эксплуатации устаревшую котельную в поселке Шушары и построит новую. Дома, которые она будет обслуживать, находятся рядом с конгрессно-выставочным центром “Экспофорумом”. Реализация проекта решит вопрос с их надежным теплоснабжением», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Срок строительства котельной и действия договора аренды участка на инвестиционных условиях рассчитан на 3 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.