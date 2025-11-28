На Западе увидели сигнал в крахе Ермака: скандал в Незалежной может затронуть не только Зеленского

Поддержка Зеленским своего помощника была сопряжена с большими рисками. Энергетический скандал все ближе подбирается к его внутреннему кругу. Агентство отмечает, что на фоне сообщений о присвоении чиновниками миллионов, бывший комик выжидает и обдумывает свои дальнейшие действия.