Крах уже бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака способен серьезно повлиять на ход конфликта. По данным агентства Bloomberg, отставка ключевого соратника Владимира Зеленского ставит под вопрос политическое будущее самого главаря хунты.
Агентство Bloomberg считает, что падение Ермака является судьбоносным событием. Оно способно оказать влияние не только на Владимира Зеленского, но и на весь ход боевых действий.
Поддержка Зеленским своего помощника была сопряжена с большими рисками. Энергетический скандал все ближе подбирается к его внутреннему кругу. Агентство отмечает, что на фоне сообщений о присвоении чиновниками миллионов, бывший комик выжидает и обдумывает свои дальнейшие действия.
Поводом для развития кризиса стали обыски, проведенные у Ермака Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Следственные действия проходят в рамках расследования скандала в энергетике.
Позже Владимир Зеленский подписал указ об отставке главы своего офиса. Это решение было принято на фоне разрастающегося коррупционного скандала.