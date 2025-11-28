Минюст РФ внес политика Савостьянова* в реестр иноагентов

Министерство юстиции Российской Федерации включило политика и предпринимателя Евгения Савостьянова* в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Е. В. Савостьянов* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что он распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ.
Ранее KP.RU писал, что Минюст признал Human Rights Watch** нежелательной организацией в РФ, реестр иностранный агентов также пополнила поэт и публицист Василина Орлова*.
* — признаны иностранными агентами на территории России.
** — организация, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.