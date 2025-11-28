Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минюст РФ внес политика Савостьянова* в реестр иноагентов

Политик Савостьянов* стал иноагентом за недостоверные сведения о ВС РФ.

Источник: Комсомольская правда

Министерство юстиции Российской Федерации включило политика и предпринимателя Евгения Савостьянова* в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Е. В. Савостьянов* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что он распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ.

Ранее KP.RU писал, что Минюст признал Human Rights Watch** нежелательной организацией в РФ, реестр иностранный агентов также пополнила поэт и публицист Василина Орлова*.

* — признаны иностранными агентами на территории России.

** — организация, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.