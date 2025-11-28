Еще 35 школ Новосибирской области отремонтируют в ближайшие два года

Ремонт еще 35 школ проведут в Новосибирской области в ближайшие два года в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
В 2026 году запланирован капитальный ремонт 18 зданий, еще 12 школ обновят в 2027-м. А у 5 зданий — двухлетний срок ремонта.
Министр образования области Мария Жафярова 27 ноября в ходе пресс-тура ознакомилась с результатами капитального ремонта здания гимназии № 14 «Универсарий» в Новосибирске, который завершился в этом году.
«На проведение капитального ремонта и оснащение средствами обучения и воспитания было выделено более 136 миллионов рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов. Масштаб проведенных работ колоссальный: в здании 1959 года постройки отремонтирована кровля, отмостки, входные группы, лестницы, инженерные системы, заменены дверные блоки, проведены внутренние отделочные работы», — отметила министр.
Всего в регионе по нацпроекту «Молодежь и дети» в 2025 году проводится капремонт в 38 зданиях общеобразовательных организаций, в 35 из них он уже завершен в полном объеме, в оставшихся трех работы закончат до конца года.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.